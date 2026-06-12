Groupe de Steel Drum PanaTchao Festival de Bouche à Oreille Parthenay samedi 25 juillet 2026.

Parthenay

Groupe de Steel Drum PanaTchao Festival de Bouche à Oreille

Place de la Nation Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:15:00

fin : 2026-07-25 20:45:00

Date(s) :

2026-07-25

Un univers marqué par une grande diversité de styles et d’ époques.

Imaginez un voyage musical sans frontières des rythmes envoûtants du Cap-Vert, des mélodies traditionnelles d’Europe de l’Est, des compositions originales, des musiques de films, ou encore des incursions dans la musique baroque.

PanaTchao ne se contente pas de jouer de la musique, l’orchestre raconte des histoires, évoque des paysages et crée des émotions, le tout avec une énergie communicative.

Avec PanaTchao, les steelpans, souvent associés aux Caraïbes, dialoguent avec tous les répertoires et toutes les cultures. .

Place de la Nation Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Groupe de Steel Drum PanaTchao Festival de Bouche à Oreille

L’événement Groupe de Steel Drum PanaTchao Festival de Bouche à Oreille Parthenay a été mis à jour le 2026-06-09 par CC Parthenay Gâtine