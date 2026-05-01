Groupe d’échange et de discussion Comprendre les schémas répétitifs dans les realtions amoureuses Résidence Baudelaire Tarbes

Tarbes

Groupe d’échange et de discussion Comprendre les schémas répétitifs dans les realtions amoureuses

Résidence Baudelaire 6 rue Arthur Rimbaud Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 14:15:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Animé par Sandra PAUL Conseillère conjugale et familiale

> Inscription obligatoire

Objectifs de ces groupes

– Partager des problèmes similaires

– Apporter son témoignage, son histoire

– Communiquer, échanger et instaurer des relations de confiance

– Permettre à des femmes de sortir de l’isolement

Ces échanges permettent, entre autres, de dédramatiser les difficultés en ayant la possibilité d’en prendre conscience et de les exprimer.

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Résidence Baudelaire 6 rue Arthur Rimbaud Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 93 27 70 cidff65@orange.fr

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English :

Hosted by Sandra PAUL ? Marriage and family counsellor

> Registration required

Objectives of these groups

– Share similar problems

– Contribute your own story

– Communicate, exchange and build relationships of trust

– Enable women to break out of isolation

Among other things, these exchanges help to play down difficulties by making them easier to understand and express.

L’événement Groupe d’échange et de discussion Comprendre les schémas répétitifs dans les realtions amoureuses Tarbes a été mis à jour le 2026-05-03 par OT de Tarbes|CDT65