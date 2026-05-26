Groupe Vocal SCHNOCKS Petit Chêne Théâtre Cluny
Groupe Vocal SCHNOCKS Petit Chêne Théâtre Cluny samedi 6 juin 2026.
Cluny
Groupe Vocal SCHNOCKS
Petit Chêne Théâtre 4 ch du Petit Chêne Cluny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 16:00:00
fin : 2026-06-07 17:30:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Le groupe vocal Schnocks fête cette année ses 8 ans de collaboration avec la petite salle mythique de Cluny.
En 8 ans, il s’est passé beaucoup de choses au sein du groupe, on a vu défiler un sacré nombre de chanteurs. Ils ont travaillé un paquet de chansons, de toutes sortes, de tous styles, en français, en anglais, en allemand, en espagnol, en portugais, en zoulou. Cette belle diversité et ce bel éclectisme sont un peu la marque de fabrique du groupe.
Avec les années, ils sont plus à l’aise, ils n’hésitent plus à danser, à faire un peu de comédie, faire un peu plus de mise en scène. Ils s’émerveillent toujours autant mais s’indignent également, c’est vrai qu’ils sont un peu poètes . .
Petit Chêne Théâtre 4 ch du Petit Chêne Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 22 82 50 le.cric@laposte.net
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English : Groupe Vocal SCHNOCKS
L’événement Groupe Vocal SCHNOCKS Cluny a été mis à jour le 2026-05-22 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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