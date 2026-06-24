Grupo Corpo Roubaix

Roubaix

Grupo Corpo

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-16 20:00:00

fin : 2027-04-16 21:40:00

Date(s) :

2027-04-16

Piracema Parabelo | Grupo Corpo | Direction artistique Paulo Pederneiras

La première pièce, Piracema (métaphore de la migration des poissons à contre-courant), symbolise l’irrépressible désir de créer. Dans un mouvement fluide et fougueux, vingt-deux danseurs évoluent sur une bande-son éclectique, devant une scénographie fascinante faite de 82 000 couvercles de boîtes de sardines qui évoquent d’immenses écailles brillantes.

En miroir, Parabelo rend un vibrant hommage à la culture rurale du pays. Inspirée par les chants de travail et de dévotion, cette création joue sur les contrastes hanches ondulantes et pas frappés s’entremêlent dans un décor rappelant les petites églises de campagne.

Un voyage chorégraphique coloré et intense au cœur de l’âme du Brésil, entre ferveur populaire, rituels et modernité !

Piracema Parabelo | Grupo Corpo | Direction artistique Paulo Pederneiras

La première pièce, Piracema (métaphore de la migration des poissons à contre-courant), symbolise l’irrépressible désir de créer. Dans un mouvement fluide et fougueux, vingt-deux danseurs évoluent sur une bande-son éclectique, devant une scénographie fascinante faite de 82 000 couvercles de boîtes de sardines qui évoquent d’immenses écailles brillantes.

En miroir, Parabelo rend un vibrant hommage à la culture rurale du pays. Inspirée par les chants de travail et de dévotion, cette création joue sur les contrastes hanches ondulantes et pas frappés s’entremêlent dans un décor rappelant les petites églises de campagne.

Un voyage chorégraphique coloré et intense au cœur de l’âme du Brésil, entre ferveur populaire, rituels et modernité ! .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

Piracema? Parabelo | Grupo Corpo | Artistic Director: Paulo Pederneiras

The first piece, Piracema (a metaphor for fish migrating upstream), symbolizes the irrepressible desire to create. In fluid and spirited movement, twenty-two dancers move to an eclectic soundtrack against a fascinating set design made of 82,000 sardine can lids that evoke immense, shimmering scales.

In turn, Parabelo pays a vibrant tribute to the country’s rural culture. Inspired by songs of labor and devotion, this production plays on contrasts: undulating hips and stomping steps intertwine in a setting reminiscent of small country churches.

A colorful and intense choreographic journey into the very heart of Brazil, blending popular fervor, rituals, and modernity!

L’événement Grupo Corpo Roubaix a été mis à jour le 2026-06-24 par Hauts-de-France Tourisme