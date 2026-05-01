Guémené au fil de l’eau Guémené-sur-Scorff
Guémené au fil de l’eau Guémené-sur-Scorff samedi 23 mai 2026.
Guémené-sur-Scorff
Guémené au fil de l’eau
5 Place du Château Guémené-sur-Scorff Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Dans le cadre de la marche du Scorff organisée par Eau et Rivières de Bretagne, longez le Scorff et découvrez les multiples usages de l’eau dans la ville médiévale et moderne de Guémené. Attention ! En raison des préparatifs du Carnaval Pourleth, la place du château et les rues adjacentes seront interdites aux voitures. Merci de vous stationner au parking d’Intermarché ou à celui de la Maison Ty ar vro Pourleth, distants de 5 à 10 min à pied des Bains de la Reine. .
5 Place du Château Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan Bretagne +33 6 80 30 06 04
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English :
L’événement Guémené au fil de l’eau Guémené-sur-Scorff a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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