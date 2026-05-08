Guerres et récits de l’effondrement civilisationnel BULAC Paris
Guerres et récits de l’effondrement civilisationnel BULAC Paris jeudi 28 mai 2026.
L’idée du « choc des civilisations » influence la façon de comprendre et de raconter les guerres.
Les conflits poussent souvent les sociétés à opposer les cultures, les religions ou les identités, ce qui renforce les divisions. Pendant les crises, on a tendance à simplifier les oppositions en présentant l’autre comme totalement différent, voire comme un ennemi à déshumaniser.
Cette rencontre cherche à montrer comment ces récits se construisent, pourquoi ils ont du succès et quels effets ils produisent, à partir d’exemples comme l’Ukraine, la Syrie ou l’Afghanistan.
Avec
- Muriel Domenach, spécialiste des questions stratégiques et de sécurité
- Gilles Dorronsoro, chercheur en science politique, spécialiste de l’Afghanistan et de la Turquie
- Ioulia Podoroga, philosophe, maîtresse de conférences à l’Inalco
- Sanjay Subrahmanyam, historien, professeur d’histoire économique
Animation par Mélanie Chalandon, journaliste à France Culture
Dans le cadre du cycle de conférences « Monde en crises, civilisations en récit », la Bibliothèque publique d’information et la BULAC organisent une rencontre autour de la façon dont sont racontées les guerres et de la construction des récits civilisationnels à travers le prisme de la guerre.
Le jeudi 28 mai 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-28T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-28T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-28T19:00:00+02:00_2026-05-28T20:30:00+02:00
BULAC 65 rue des Grands Moulins 75013 Paris
https://agenda.bpi.fr/evenement/guerres-et-recits-de-leffondrement-civilisationnel/ contact.communication@bpi.fr
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