Guide Pratique du Smartphone 5, Sésame, Bordeaux

Guide Pratique du Smartphone 5 Lundi 22 juin, 17h30 Sésame Gironde

être inscrit.e à la bibliothèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-22T17:30:00+02:00 – 2026-06-22T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-22T17:30:00+02:00 – 2026-06-22T19:30:00+02:00

Le message « mémoire saturée » arrive toujours au mauvais moment, souvent juste avant de prendre une photo. Quels sont les gestes simples pour libérer de l’espace, trier ses fichiers et savoir ce qu’il faut garder ou supprimer pour retrouver un téléphone fluide ?

Sésame 13 place Canteloup, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 26 13 https://bibliotheque.bordeaux.fr/ [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 26 13 »}]

Gérer le stockage de son téléphone atelier numérique

pexels