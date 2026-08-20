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Guide « Regards sur 20 ans d’architecture à Aix-en-Provence et en Pays d’Aix : 1998-2018 », Hotel de ville de Marseille, Marseille

samedi 10 octobre 2026 · Hotel de ville de Marseille · Marseille

Guide « Regards sur 20 ans d’architecture à Aix-en-Provence et en Pays d’Aix : 1998-2018 », Hotel de ville de Marseille, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Hotel de ville de Marseille
Adresse
Pl. Villeneuve-Bargemon
Ville
13002 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
24€

Guide « Regards sur 20 ans d’architecture à Aix-en-Provence et en Pays d’Aix : 1998-2018 » 10 – 18 octobre Hotel de ville de Marseille Bouches-du-Rhône

24€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-18T23:30:00+02:00 – 2026-10-18T23:59:00+02:00

Partez en balade à la découverte de l’architecture contemporaine à Aix-en-Provence et sa région à l’aide de ce guide édité par la MAV PACA !
Livre édité par la MAV PACA avec l’association aixoise DEVENIR.
>>> A retrouver chez votre librairie! Notamment les librairies d’Aix-en-Provence : le Blason et Goulard.

+ d’info sur la publication ici
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Des informations pourront être données par l’équipe de la MAV PACA sur son stand à l’occasion du Village des Sciences de Marseille les samedi 10 et dimanche 11 octobre.
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Hotel de ville de Marseille Pl. Villeneuve-Bargemon Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.amazon.fr/Regards-darchitecture-Aix-en-Provence-Pays-1998-2018/dp/2953494847 »}]
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MAVPACA

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