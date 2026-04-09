Guignol et ses amis parking du marché Saint-Georges-d’Oléron mercredi 29 juillet 2026.

Saint-Georges-d’Oléron

Guignol et ses amis

parking du marché Domino Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:00:00

fin : 2026-07-29 19:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Spectacle de marionnettes avec Guignol et ses amis!

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parking du marché Domino Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 26 50 94

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English : Guignol and His Friends

Puppet show with Guignol and his friends!

L’événement Guignol et ses amis Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes