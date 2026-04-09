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Guignol et ses amis parking du marché Saint-Georges-d’Oléron

Guignol et ses amis parking du marché Saint-Georges-d’Oléron mercredi 29 juillet 2026.

Lieu
parking du marché
Adresse
Domino
Ville
17190 Saint-Georges-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Saint-Georges-d’Oléron

Guignol et ses amis

parking du marché Domino Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:00:00
fin : 2026-07-29 19:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Spectacle de marionnettes avec Guignol et ses amis!
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parking du marché Domino Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 26 50 94 

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English : Guignol and His Friends

Puppet show with Guignol and his friends!

L’événement Guignol et ses amis Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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