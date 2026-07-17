Guillaume Meurice, Théâtre Fémina, Bordeaux
jeudi 4 mars 2027 · Théâtre Fémina · Bordeaux
Informations pratiques
Guillaume Meurice 4 et 5 mars 2027 Théâtre Fémina Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-04T20:30:00+01:00 – 2027-03-04T23:00:00+01:00
Fin : 2027-03-05T20:30:00+01:00 – 2027-03-05T23:00:00+01:00
Comment en sommes-nous arrivés là ? À brader notre démocratie qui faisait pourtant notre fierté ? À laisser l’obscurité gagner le pays des Lumières ? À envisager voter Retailleau pour faire barrage à Bardella ? À laisser penser à François Hollande que son avis était toujours légitime ?
Bref, on est dans la merde.
C’est le constat que font, en des termes plus feutrés, tous les gens qui s’inquiètent pour les libertés publiques en ce moment. Encore faut-il se demander pourquoi. Dans son nouveau spectacle, Guillaume Meurice remonte les causes historiques qui nous ont conduits au fiasco. Révolutions manquées, magouilles électorales, tours de passe-passe constitutionnels, trahisons… etc. Le chemin est chaotique et non dénué d’absurdité. On y croise Clovis, des empereurs, Louise Michel, Charles de Gaulle, Aurore Bergé… On y découvre que le pouvoir (ALERT SPOILER) est un poison violent.
Mais.
Car il y a un « mais ».
Guillaume Meurice explore aussi les moyens et les outils à notre disposition pour renverser la tendance et combattre notre plus grand ennemi : la résignation.
Alors, allons enfants de la patrie (et d’ailleurs), le jour de gloire n’est peut-être pas si loin que ça.
Auteur : Guillaume Meurice
Metteur en scène : Yohann Métay
Production : Les Productions Entropiques
Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina.dstickets.fr/evenement/guillaume-meurice »}]
Pourquoi est-on est dans la merde jusqu’au cou ? (et comment ne pas baisser la tête)
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