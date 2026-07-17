« Guillaume,l’apprenti sorcier » | Conte musical, Médiathèque Luce Courville, Nantes
samedi 5 décembre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes
Informations pratiques
« Guillaume,l’apprenti sorcier » | Conte musical Samedi 5 décembre, 11h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique
Entrée libre sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-05T11:00:00+01:00 – 2026-12-05T12:00:00+01:00
Fin : 2026-12-05T11:00:00+01:00 – 2026-12-05T12:00:00+01:00
7-9 ans | Guillaume était l’apprenti d’un puissant sorcier. Il travaillait au château en échange de leçons de magie. Autant il aimait les leçons, autant il détestait les corvées…
Conte musical de Tom Ungerer mis en musique avec des élèves de la classe de basson du Conservatoire.
Durée : 1 heure
Dans le cadre de la saison jeune public : « Ohé ! L’heure des enfants »
Médiathèque Luce Courville 1 Rue Eugène Thomas, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
7-9 ans | Guillaume était l’apprenti d’un puissant sorcier. Il travaillait au château en échange de leçons de magie. Autant il aimait les leçons, autant il détestait les corvées…
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