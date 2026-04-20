Guinguette à la Laquette de Piau Station de Piau Aragnouet

Aragnouet

Guinguette à la Laquette de Piau

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 12:00:00

fin : 2026-08-13 14:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Marion notre animatrice vous invite à la retrouver autour du brasero à La Laquette de la station, à 2000 m.

Transats installés pour vous accueillir pour un moment détente & farniente. Sirop à l’eau, légumes et fromage offerts au bord de la jolie Laquette aux eaux bleues et cristallines pour le plaisir des papilles. Vous pouvez prévoir vos grillades!

Vous pouvez également emprunter le télésiège du Campbielh ouvert jeudi 9h00 12h00 13h30 -15h30 suivre itinéraire de La Marmotte , 30 minutes à pied depuis l’arrivée du télésiège pour descendre vers la Laquette, après la pause à la guinguette, comptez 30 minutes à pied pour rejoindre le centre de la station. Animation gratuite inscription à l’Office de Tourisme.



PASS ACCES TELESIEGE 7€/personne vente auprès de l’Office de Tourisme

Animation maintenue suivant conditions météo.

Prévoir, sac à dos, eau, casquette, chaussures de marche adaptées à la montagne, vêtement chaud et pour la pluie!

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Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

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English :

Marion, our hostess, invites you to join her around the brazier at the resort’s La Laquette, at 2000 m.

Deckchairs set up to welcome you for a moment of relaxation and idleness. Water syrup, vegetables and cheese are served on the banks of the lovely Laquette, with its crystal-blue waters to delight your taste buds. You can even bring your own barbecue!

You can also take the Campbielh chairlift, open Thursday 9.00am 12.00pm 1.30pm 3.30pm, and follow the La Marmotte itinerary. It’s a 30-minute walk from the chairlift to the Laquette, and after a break at the guinguette, it’s a 30-minute walk to the resort center. Free entertainment registration at the Tourist Office.

PASS ACCES TELESIEGE 7?/person on sale at the Tourist Office

Event subject to weather conditions.

Bring a backpack, water, cap, mountain boots, warm clothing and rain gear!

L’événement Guinguette à la Laquette de Piau Aragnouet a été mis à jour le 2026-04-20 par OT de Piau-Engaly|CDT65