Informations pratiques

Mons

GUINGUETTE À LA PISCICULTURE

1161 route de St-Pons Mons Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-14 2026-08-15

Profitez d’une terrasse d’été au bord du Jaur à la Ferme Aquacole du Moulin de Napoléon. Cette guinguette propose une cuisine maison mettant à l’honneur les truites locales, des assiettes sincères et une formule truite à la broche le dimanche midi

Installez-vous confortablement en terrasse au bord du Jaur et laissez-vous séduire par l’ambiance chaleureuse de cette guinguette éphémère au cœur de la pisciculture. La Ferme Aquacole du Moulin de Napoléon vous invite à partager un moment unique en famille ou entre amis. Au menu une cuisine fait maison mettant à l’honneur les truites du lieu, accompagnées d’assiettes sincères et d’une sélection de vins au verre. Ne manquez pas le rendez-vous du dimanche midi pour savourer la traditionnelle truite à la broche. Un cadre verdoyant et rafraîchissant idéal pour savourer de bons plats et de jolies quilles dans une atmosphère authentique du Haut-Languedoc. .

1161 route de St-Pons Mons 34390 Hérault Occitanie +33 6 10 57 55 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : GUINGUETTE À LA PISCICULTURE

Enjoy a summer terrace along the Jaur River at the Moulin de Napoléon Aquaculture Farm. This open-air café offers homemade cuisine featuring local trout, hearty dishes, and a spit-roasted trout special for Sunday lunch.

L’événement GUINGUETTE À LA PISCICULTURE Mons a été mis à jour le 2026-07-13 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC