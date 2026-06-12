Guinguette au parc Parc des Bains Lons-le-Saunier samedi 20 juin 2026.

Lons-le-Saunier

Guinguette au parc

Parc des Bains Carrefour de la Libération Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21 2026-06-24 2026-06-26 2026-06-28 2026-07-01 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-08 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-29 2026-08-01 2026-08-02

Concerts, Spectacles, Animations, Boums enfants et Bals musette .

Parc des Bains Carrefour de la Libération Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 94 07 77 virvolte@orange.fr

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English : Guinguette au parc

L’événement Guinguette au parc Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION