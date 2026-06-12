Guinguette au parc Parc des Bains Lons-le-Saunier
Guinguette au parc Parc des Bains Lons-le-Saunier samedi 20 juin 2026.
Lons-le-Saunier
Guinguette au parc
Parc des Bains Carrefour de la Libération Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21 2026-06-24 2026-06-26 2026-06-28 2026-07-01 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-08 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-29 2026-08-01 2026-08-02
Concerts, Spectacles, Animations, Boums enfants et Bals musette .
Parc des Bains Carrefour de la Libération Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 94 07 77 virvolte@orange.fr
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English : Guinguette au parc
L’événement Guinguette au parc Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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