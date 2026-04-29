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Guinguette Cloyes-les-Trois-Rivières

Guinguette Cloyes-les-Trois-Rivières

Guinguette Cloyes-les-Trois-Rivières samedi 13 juin 2026.

Adresse : Plan d'eau de Montigny-le-Gannelon

Ville : 28220 Cloyes-les-Trois-Rivières

Département : Eure-et-Loir

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Cloyes-les-Trois-Rivières

Guinguette

Plan d’eau de Montigny-le-Gannelon Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Guinguette organisée par le comité des fêtes de Montigny. Restauration et buvette sur place. Orchestre de Dominique Philippeau.
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Plan d’eau de Montigny-le-Gannelon Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 09 70 53 29 

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English :

Guinguette organized by the Montigny Festival Committee. Catering and refreshments on site. Orchestra by Dominique Philippeau.

L’événement Guinguette Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-29 par OT GRAND CHATEAUDUN

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