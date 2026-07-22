Guinguette Concert aux Jardins du Caveau Les jardins du Caveau Châtillon-en-Diois
mercredi 22 juillet 2026 · Les jardins du Caveau · Châtillon-en-Diois
Informations pratiques
Châtillon-en-Diois
Guinguette Concert aux Jardins du Caveau
Les jardins du Caveau 115 route de die Châtillon-en-Diois Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:15:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-12 2026-08-26
Profitez du beau cadre des jardins du Caveau pour vivre une soirée ambiance guinguette et concert.
Bien sûr, nos cocktails, vins locaux et nos planches à partager seront toujours au rendez-vous !
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Les jardins du Caveau 115 route de die Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 25 05 71 info@lesjardinsducaveau.com
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English :
Enjoy the beautiful setting of the Caveau gardens for an evening of open-air café vibes and live music.
Of course, our cocktails, local wines, and sharing platters will be there as always!
L’événement Guinguette Concert aux Jardins du Caveau Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Pays Diois
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