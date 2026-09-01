Informations pratiques

Clémont

Guinguette de Clémont

Parc de la Maison de la Pêche Clémont Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Les festivités du 13 juillet ont été reportées au samedi 12 septembre !

Cette nouvelle date sera l’occasion de célébrer la fin de l’été avec un esprit guinguette au bord de la Sauldre, au cœur du parc de la Maison de la pêche, tout récemment réaménagé.

Des jeux , de la restauration ( notamment un repas que vous pouvez réserver directement auprès de Julien au bar des Sports) , une ambiance guinguette, de la musique et surtout le plaisir de nous retrouver tous ensemble dans ce cadre naturel que nous aimons tant.

Une soirée placée sous le signe de la convivialité, de la musique et de la fête .

Parc de la Maison de la Pêche Clémont 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 87 87 accueil@mairieclemont.fr

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English :

The July 13 festivities have been rescheduled for Saturday, September 12!

This new date will be an opportunity to celebrate the end of summer with a guinguette-style atmosphere along the Sauldre River, in the heart of the Maison de la Pêche park, which was recently renovated…renovated.

L’événement Guinguette de Clémont Clémont a été mis à jour le 2026-08-25 par OT SAULDRE ET SOLOGNE