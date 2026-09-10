Guinguette de l’Arrieulat Thé de l’Arrieulat Argelès-Gazost
samedi 3 octobre 2026 · Thé de l'Arrieulat · Argelès-Gazost
Informations pratiques
Argelès-Gazost
Guinguette de l’Arrieulat
Thé de l’Arrieulat ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Accès à pied par le bassin de l’Arrieulat baskets et lampe frontale pour l’accès conseillés.
Bar associatif et restauration possible sur place (quantités limitées).
Informations / détails / accès PMR par mail.
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Thé de l’Arrieulat ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie guinguettedelarieulat@gmail.com
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English :
Access on foot via the Arrieulat basin: sneakers and a headlamp are recommended for this route.
Community bar and food available on site (limited quantities).
Information, details, and accessibility for people with disabilities available by email.
L’événement Guinguette de l’Arrieulat Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-08-14 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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