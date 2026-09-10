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Guinguette de l’Arrieulat Thé de l’Arrieulat Argelès-Gazost

samedi 3 octobre 2026 · Thé de l'Arrieulat · Argelès-Gazost

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Thé de l'Arrieulat
Adresse
ARGELES-GAZOST
Ville
65400 Argelès-Gazost
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Argelès-Gazost

Guinguette de l’Arrieulat

Thé de l’Arrieulat ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Accès à pied par le bassin de l’Arrieulat baskets et lampe frontale pour l’accès conseillés.
Bar associatif et restauration possible sur place (quantités limitées).
Informations / détails / accès PMR par mail.
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Thé de l’Arrieulat ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie   guinguettedelarieulat@gmail.com

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English :

Access on foot via the Arrieulat basin: sneakers and a headlamp are recommended for this route.
Community bar and food available on site (limited quantities).
Information, details, and accessibility for people with disabilities available by email.

L’événement Guinguette de l’Arrieulat Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-08-14 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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