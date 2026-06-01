Guinguette en bord de Seine, Cercle d’aviron Nogentais, Nogent-sur-Seine
Guinguette en bord de Seine, Cercle d’aviron Nogentais, Nogent-sur-Seine dimanche 7 juin 2026.
Guinguette en bord de Seine Dimanche 7 juin, 15h00 Cercle d’aviron Nogentais Aube
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00
Guinguette en bord de Seine avec l’orchestre Les Saxs jouent et dansent.
Cercle d’aviron Nogentais 10400 Nogent-sur-Seine rue de Villiers aux Choux Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est Situé sur le sentier de Villiers aux Choux, menant à un ancien lieu de baignade qui fut très prisé des Nogentais, le local du Cercle d’aviron Nogentais et son ponton accueillent les activités nautiques de l’association ainsi que des animations.
Guinguette en bord de Seine avec l’orchestre Les Saxs jouent et dansent.
© Ville de Nogent-sur-Seine
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