GUINGUETTE ESTIVALE AUX JACOBINS Place des Jacobins Toulouse
vendredi 28 août 2026 · Place des Jacobins · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
GUINGUETTE ESTIVALE AUX JACOBINS
Place des Jacobins COUVENT DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:30:00
fin : 2026-08-28 23:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Le Couvent des Jacobins de Toulouse vous ouvre ses portes pour une guinguette estivale ! Une belle occasion de conjuguer patrimoine, musique et plaisirs gourmands dans un lieu chargé d’histoire.
Profitez du jardin du cloître transformé pour l’occasion avec des chaises longues pour se relaxer et des jeux de plateau en bois dans les galerie pour jouer. Dans la salle capitulaire, retrouvez les médiateurs culturels et découvrez la programmation 360° des Monuments de la ville couvent des Jacobins, Chapelle de La Grave, Chapelle des Carmélites, Castelet de l’ancienne prison Saint-Michel, le Monument à la Gloire de la Résistance et l’Eglise du Gesù.
Pour régaler vos papilles, un traiteur local propose une délicieuse offre de boissons et de restauration sur place, à savourer tout au long de la soirée.
Côté musique, laissez-vous porter par un concert en live avec le groupe Gwen’N’Roses . Voyagez en Irlande dans une ambiance chaleureuse et le son des violons.
Belle soirée ! .
Place des Jacobins COUVENT DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 23 81 publics.jacobins@mairie-toulouse.fr
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English :
Toulouse’s Couvent des Jacobins opens its doors for a summer guinguette! A great opportunity to combine heritage, music and gourmet pleasures in a place steeped in history.
L’événement GUINGUETTE ESTIVALE AUX JACOBINS Toulouse a été mis à jour le 2026-07-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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