Rang-du-Fliers

Guinguette estivale

Place de la Paix Rang-du-Fliers Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

à partir de 17h00

————————————

Marché artisanal de 17h00 à 20h00

Soirée guinguette de 19h00 à 23h00 avec repas et animation musicale par Bernard François

Repas par LC Traiteur

Jambon à la broche, haricots verts, pommes de terre grenailles, tarte et café 17€

Menu enfant saucisse frites, tarte 12€

Sur réservation

Organisée par l’ASR Football .

Place de la Paix Rang-du-Fliers 62180 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 47 65 59 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Guinguette estivale Rang-du-Fliers a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de Rang-du-Fliers