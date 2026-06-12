Guinguette estivale Rang-du-Fliers
Guinguette estivale Rang-du-Fliers mercredi 22 juillet 2026.
Rang-du-Fliers
Guinguette estivale
Place de la Paix Rang-du-Fliers Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
à partir de 17h00
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Marché artisanal de 17h00 à 20h00
Soirée guinguette de 19h00 à 23h00 avec repas et animation musicale par Bernard François
Repas par LC Traiteur
Jambon à la broche, haricots verts, pommes de terre grenailles, tarte et café 17€
Menu enfant saucisse frites, tarte 12€
Sur réservation
Organisée par l’ASR Football .
Place de la Paix Rang-du-Fliers 62180 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 47 65 59 33
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English :
L’événement Guinguette estivale Rang-du-Fliers a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de Rang-du-Fliers
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