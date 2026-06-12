Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Guinguette estivale Rang-du-Fliers

Guinguette estivale Rang-du-Fliers mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : Place de la Paix

Ville : 62180 Rang-du-Fliers

Département : Pas-de-Calais

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Tarif :

Rang-du-Fliers

Guinguette estivale

Place de la Paix Rang-du-Fliers Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

à partir de 17h00
————————————

Marché artisanal de 17h00 à 20h00
Soirée guinguette de 19h00 à 23h00 avec repas et animation musicale par Bernard François

Repas par LC Traiteur
Jambon à la broche, haricots verts, pommes de terre grenailles, tarte et café 17€
Menu enfant saucisse frites, tarte 12€
Sur réservation

Organisée par l’ASR Football   .

Place de la Paix Rang-du-Fliers 62180 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 47 65 59 33 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Guinguette estivale Rang-du-Fliers a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de Rang-du-Fliers

À voir aussi à Rang-du-Fliers (Pas-de-Calais)