Informations pratiques

Rang-du-Fliers

Vide-greniers

rue Argelès Rang-du-Fliers Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

de 08h00 à 18h00

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10€ les 5 mètres

Restauration et buvette sur place

Organisé par l’Amicale de la rue Argelès .

rue Argelès Rang-du-Fliers 62180 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 17 96 54 86

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English :

L’événement Vide-greniers Rang-du-Fliers a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Rang-du-Fliers