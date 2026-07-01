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AGENDA · Rang-du-Fliers

Vide-greniers Rang-du-Fliers

dimanche 19 juillet 2026 · Rang-du-Fliers

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Adresse
rue Argelès
Ville
62180 Rang-du-Fliers
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Rang-du-Fliers

Vide-greniers

rue Argelès Rang-du-Fliers Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

de 08h00 à 18h00
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10€ les 5 mètres

Restauration et buvette sur place

Organisé par l’Amicale de la rue Argelès   .

rue Argelès Rang-du-Fliers 62180 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 17 96 54 86 

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English :

L’événement Vide-greniers Rang-du-Fliers a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Rang-du-Fliers

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