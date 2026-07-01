AGENDA · Rang-du-Fliers
Vide-greniers Rang-du-Fliers
dimanche 19 juillet 2026 · Rang-du-Fliers
Informations pratiques
Rang-du-Fliers
Vide-greniers
rue Argelès Rang-du-Fliers Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
de 08h00 à 18h00
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10€ les 5 mètres
Restauration et buvette sur place
Organisé par l’Amicale de la rue Argelès .
rue Argelès Rang-du-Fliers 62180 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 17 96 54 86
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English :
L’événement Vide-greniers Rang-du-Fliers a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Rang-du-Fliers
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