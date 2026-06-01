GUINGUETTE ET FEU DELA SAINT JEAN Rue du Roussillon Labarthe-sur-Lèze

Labarthe-sur-Lèze

GUINGUETTE ET FEU DELA SAINT JEAN

Rue du Roussillon LABOBINETTE Labarthe-sur-Lèze Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27 22:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Viens partager un moment convivial au jardin lors d’une soirée festive animée par me groupe Trio Ensemble Kinkeliba .

Feu de la Saint Jean à la tombée de la nuit ! Restauration et buvette sur place.

Réservation conseillée.

Feu de la Saint Jean à la tombée de la nuit ! Restauration et buvette sur place.

Réservation conseillée. Entrée libre. .

Rue du Roussillon LABOBINETTE Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 7 81 09 61 98 labo.binette31@gmail.com

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English :

Come and share a convivial moment in the garden during a festive evening hosted by the group Trio Ensemble Kinkeliba .

Feu de la Saint Jean at dusk! Catering and refreshments on site.

Reservations recommended.

L’événement GUINGUETTE ET FEU DELA SAINT JEAN Labarthe-sur-Lèze a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE