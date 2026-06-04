GUINGUETTE Rue du Roussillon Labarthe-sur-Lèze
GUINGUETTE Rue du Roussillon Labarthe-sur-Lèze vendredi 17 juillet 2026.
Labarthe-sur-Lèze
GUINGUETTE
Rue du Roussillon LABOBINETTE Labarthe-sur-Lèze Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-17 22:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Viens partager un moment convivial au jardin lors d’une soirée festive animée par le groupe Le six de trèfle, musique irlandaise. Restauration et buvette sur place. Réservation conseillée. Concert gratuit, entrée libre.
Réservation conseillée. Concert gratuit, entrée libre . .
Rue du Roussillon LABOBINETTE Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 7 81 09 61 98 labo.binette31@gmail.com
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English :
Come and share a convivial moment in the garden during a festive evening entertained by the group Le six de trèfle , Irish music. Catering and refreshments on site. Reservations recommended. Free concert, free admission.
L’événement GUINGUETTE Labarthe-sur-Lèze a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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