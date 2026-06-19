Guinguette Route de Glonville Fontenoy-la-Joûte

Fontenoy-la-Joûte

Guinguette

Route de Glonville Parking Fontenoy-la-Joûte Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 18:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-07-05 2026-08-23

Le temps d’une soirée, le parking à la sortie du village (côté Glonville), se transforme en guinguette festive et conviviale ! Venez partager un moment de détente autour d’un repas, profiter de la musique, rencontrer vos voisins et savourer l’ambiance chaleureuse d’une guinguette comme autrefois. Inscriptions avant le 28 juin au 06 70 07 47 68Tout public

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Route de Glonville Parking Fontenoy-la-Joûte 54122 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 70 07 47 68

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English :

For one evening, the parking lot at the village exit (toward Glonville) will be transformed into a festive and friendly open-air café! Come relax over a meal, enjoy the music, meet your neighbors, and soak up the warm atmosphere of a traditional open-air dance hall. Register by June 28 at 06 70 07 47 68

L’événement Guinguette Fontenoy-la-Joûte a été mis à jour le 2026-06-19 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS