Guinguette Habibi spécial One, two, three, viva l’Algérie !, La Cité Fertile, Pantin

Informations pratiques

Guinguette Habibi spécial One, two, three, viva l’Algérie ! Samedi 4 juillet, 16h00 La Cité Fertile Seine-Saint-Denis

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:30:00+02:00

Habibi Love présente une nouvelle édition de sa Guinguette Habibi cette fois spéciale Algérie le samedi 4 juillet !! ❤️

✨ GUINGUETTE HABIBI — SPÉCIALE ALGÉRIE ✨

One, Two, Three… Viva l’Algérie ! À l’occasion de la Fête Nationale de l’Indépendance, Habibi Love investit La Cité Fertile pour une édition spéciale de sa Guinguette, entre vibes orientales, énergie méditerranéenne et célébration algérienne !!

Event 100% Oriental Vibes

Chaâbi • Raï • Gnawa • Arabic House • Desert Sounds

Electro Oriental • Amazigh Vibes • Mediterranean Fusion

Sélection spéciale Algérie : Raï, Chaoui, Musique Kabyle & Alaoui

Aux platines, les DJs du collectif Habibi Love vous feront voyager entre classiques maghrébins, pépites algériennes, remixes orientaux et sonorités électroniques du désert jusqu’au bout de la nuit.

☀️ Ambiance estivale

Danse, rencontres et partage

Terrasse en plein air + salle à la fin

Samedi 4 juillet

16h30 — 23h30

La Cité Fertile

14 avenue Édouard Vaillant

93500 Pantin

️ Entrée gratuite

Venez célébrer l’Algérie, sa musique, sa culture et son énergie dans un cadre festif, chaleureux et ouvert à toutes et tous.

#OneTwoThreeVivaLAlgérie #GuinguetteHabibi #HabibiLove #Raï #Chaabi #Gnawa #Pantin #Maghreb #OrientalVibes #Algerie #LaCiteFertile

La Cité Fertile 14 Avenue Edouard Vaillant, 93500 Pantin Pantin 93500 Quatre Chemins Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/es/events/guinguette-habibi-4-7 »}]

Habibi Love présente une nouvelle édition de sa Guinguette Habibi cette fois spéciale Algérie le samedi 4 juillet !! maghreb chaabi

Toni Groova