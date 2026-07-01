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Guinguette Habibi spécial One, two, three, viva l’Algérie !, La Cité Fertile, Pantin

samedi 4 juillet 2026 · La Cité Fertile · Pantin

Guinguette Habibi spécial One, two, three, viva l’Algérie !, La Cité Fertile, Pantin

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Lieu
La Cité Fertile
Adresse
14 Avenue Edouard Vaillant, 93500 Pantin
Ville
93500 Pantin
Département
Seine-Saint-Denis
Tarif
Entrée Libre

Guinguette Habibi spécial One, two, three, viva l’Algérie ! Samedi 4 juillet, 16h00 La Cité Fertile Seine-Saint-Denis

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:30:00+02:00
Fin : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:30:00+02:00

Habibi Love présente une nouvelle édition de sa Guinguette Habibi cette fois spéciale Algérie le samedi 4 juillet !! ❤️

✨ GUINGUETTE HABIBI — SPÉCIALE ALGÉRIE ✨
One, Two, Three… Viva l’Algérie ! À l’occasion de la Fête Nationale de l’Indépendance, Habibi Love investit La Cité Fertile pour une édition spéciale de sa Guinguette, entre vibes orientales, énergie méditerranéenne et célébration algérienne !!

Event 100% Oriental Vibes
Chaâbi • Raï • Gnawa • Arabic House • Desert Sounds
Electro Oriental • Amazigh Vibes • Mediterranean Fusion
Sélection spéciale Algérie : Raï, Chaoui, Musique Kabyle & Alaoui

Aux platines, les DJs du collectif Habibi Love vous feront voyager entre classiques maghrébins, pépites algériennes, remixes orientaux et sonorités électroniques du désert jusqu’au bout de la nuit.

☀️ Ambiance estivale
Danse, rencontres et partage
Terrasse en plein air + salle à la fin

Samedi 4 juillet
16h30 — 23h30

La Cité Fertile
14 avenue Édouard Vaillant
93500 Pantin

️ Entrée gratuite

Venez célébrer l’Algérie, sa musique, sa culture et son énergie dans un cadre festif, chaleureux et ouvert à toutes et tous.

#OneTwoThreeVivaLAlgérie #GuinguetteHabibi #HabibiLove #Raï #Chaabi #Gnawa #Pantin #Maghreb #OrientalVibes #Algerie #LaCiteFertile

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Habibi Love présente une nouvelle édition de sa Guinguette Habibi cette fois spéciale Algérie le samedi 4 juillet !! maghreb chaabi

Toni Groova

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