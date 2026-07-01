Guinguette Habibi spécial One, two, three, viva l’Algérie ! La Cité Fertile Pantin

Informations pratiques

GUINGUETTE HABIBI — SPÉCIALE ALGÉRIE

One, Two, Three… Viva l’Algérie ! À l’occasion de la Fête Nationale de l’Indépendance, Habibi Love investit La Cité Fertile pour une édition spéciale de sa Guinguette, entre vibes orientales, énergie méditerranéenne et célébration algérienne !

Event 100% Oriental Vibes

Chaâbi • Raï • Gnawa • Arabic House • Desert Sounds

Electro Oriental • Amazigh Vibes • Mediterranean Fusion

Sélection spéciale Algérie : Raï, Chaoui, Musique Kabyle & Alaoui

Aux platines, les DJs du collectif Habibi Love vous feront voyager entre classiques maghrébins, pépites algériennes, remixes orientaux et sonorités électroniques du désert jusqu’au bout de la nuit.

Ambiance estivale

Danse, rencontres et partage

Terrasse en plein air + salle à la fin

Venez célébrer l’Algérie, sa musique, sa culture et son énergie dans un cadre festif, chaleureux et ouvert à toutes et tous !

Habibi Love présente une nouvelle édition de sa Guinguette Habibi cette fois spéciale Algérie le samedi 4 juillet !

Le samedi 04 juillet 2026

de 16h30 à 23h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T19:30:00+02:00

fin : 2026-07-05T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T16:30:00+02:00_2026-07-04T23:30:00+02:00

La Cité Fertile 14 Avenue Edouard Vaillant 93500 Pantin

https://www.facebook.com/events/2486150495165387/



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