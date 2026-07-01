Guinguette Habibi spécial One, two, three, viva l’Algérie ! La Cité Fertile Pantin
samedi 4 juillet 2026 · La Cité Fertile · Pantin
Informations pratiques
GUINGUETTE HABIBI — SPÉCIALE ALGÉRIE
One, Two, Three… Viva l’Algérie ! À l’occasion de la Fête Nationale de l’Indépendance, Habibi Love investit La Cité Fertile pour une édition spéciale de sa Guinguette, entre vibes orientales, énergie méditerranéenne et célébration algérienne !
Event 100% Oriental Vibes
Chaâbi • Raï • Gnawa • Arabic House • Desert Sounds
Electro Oriental • Amazigh Vibes • Mediterranean Fusion
Sélection spéciale Algérie : Raï, Chaoui, Musique Kabyle & Alaoui
Aux platines, les DJs du collectif Habibi Love vous feront voyager entre classiques maghrébins, pépites algériennes, remixes orientaux et sonorités électroniques du désert jusqu’au bout de la nuit.
Ambiance estivale
Danse, rencontres et partage
Terrasse en plein air + salle à la fin
Venez célébrer l’Algérie, sa musique, sa culture et son énergie dans un cadre festif, chaleureux et ouvert à toutes et tous !
Habibi Love présente une nouvelle édition de sa Guinguette Habibi cette fois spéciale Algérie le samedi 4 juillet !
Le samedi 04 juillet 2026
de 16h30 à 23h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T19:30:00+02:00
fin : 2026-07-05T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T16:30:00+02:00_2026-07-04T23:30:00+02:00
La Cité Fertile 14 Avenue Edouard Vaillant 93500 Pantin
https://www.facebook.com/events/2486150495165387/
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