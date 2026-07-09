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Guinguette Masmangeas Atelier Comprendre l’histoire des droits des femmes et des enfants Sardent

dimanche 30 août 2026 · Sardent

Guinguette Masmangeas Atelier Comprendre l’histoire des droits des femmes et des enfants Sardent

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Masmangeas
Ville
23250 Sardent
Département
Creuse
Tarif

Sardent

Guinguette Masmangeas Atelier Comprendre l’histoire des droits des femmes et des enfants

Masmangeas Sardent Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 18:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

À travers un jeu en équipe, viens retracer avec nous une partie de l’histoire.
L’occasion parfaite d’apprendre en s’amusant.

Animée par Marie et Marine de Lapillis   .

Masmangeas Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine   laguinguettedemasmangeas@gmail.com

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English : Guinguette Masmangeas Atelier Comprendre l’histoire des droits des femmes et des enfants

L’événement Guinguette Masmangeas Atelier Comprendre l’histoire des droits des femmes et des enfants Sardent a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Creuse Sud Ouest

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