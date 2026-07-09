Guinguette Masmangeas Atelier Comprendre l’histoire des droits des femmes et des enfants Sardent
dimanche 30 août 2026 · Sardent
Informations pratiques
Sardent
Guinguette Masmangeas Atelier Comprendre l’histoire des droits des femmes et des enfants
Masmangeas Sardent Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 18:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
À travers un jeu en équipe, viens retracer avec nous une partie de l’histoire.
L’occasion parfaite d’apprendre en s’amusant.
Animée par Marie et Marine de Lapillis .
Masmangeas Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine laguinguettedemasmangeas@gmail.com
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English : Guinguette Masmangeas Atelier Comprendre l’histoire des droits des femmes et des enfants
L’événement Guinguette Masmangeas Atelier Comprendre l’histoire des droits des femmes et des enfants Sardent a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Creuse Sud Ouest
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