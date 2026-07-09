Informations pratiques

Sardent

Guinguette Masmangeas Atelier Comprendre l’histoire des droits des femmes et des enfants

Masmangeas Sardent Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 18:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

À travers un jeu en équipe, viens retracer avec nous une partie de l’histoire.

L’occasion parfaite d’apprendre en s’amusant.

Animée par Marie et Marine de Lapillis .

Masmangeas Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine laguinguettedemasmangeas@gmail.com

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English : Guinguette Masmangeas Atelier Comprendre l’histoire des droits des femmes et des enfants

L’événement Guinguette Masmangeas Atelier Comprendre l’histoire des droits des femmes et des enfants Sardent a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Creuse Sud Ouest