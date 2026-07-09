Informations pratiques

Sardent

Guinguette Masmangeas Initiation pilates

Masmangeas Sardent Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Viens dérouler ton tais et déployer ta grâce féline dans une atmosphère zen et bienveillant.

Que tu sois novice ou aguerri

Viens dorloter ton corps !

Animée par Solène .

Masmangeas Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine laguinguettedemasmangeas@gmail.com

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English : Guinguette Masmangeas Initiation pilates

L’événement Guinguette Masmangeas Initiation pilates Sardent a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Creuse Sud Ouest