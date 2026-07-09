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Guinguette Masmangeas Initiation pilates Sardent

dimanche 16 août 2026 · Sardent

Guinguette Masmangeas Initiation pilates Sardent

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Masmangeas
Ville
23250 Sardent
Département
Creuse
Tarif

Sardent

Guinguette Masmangeas Initiation pilates

Masmangeas Sardent Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 18:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Viens dérouler ton tais et déployer ta grâce féline dans une atmosphère zen et bienveillant.
Que tu sois novice ou aguerri
Viens dorloter ton corps !

Animée par Solène   .

Masmangeas Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine   laguinguettedemasmangeas@gmail.com

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English : Guinguette Masmangeas Initiation pilates

L’événement Guinguette Masmangeas Initiation pilates Sardent a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Creuse Sud Ouest

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