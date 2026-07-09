Guinguette Masmangeas Initiation pilates Sardent
dimanche 16 août 2026 · Sardent
Informations pratiques
Sardent
Guinguette Masmangeas Initiation pilates
Masmangeas Sardent Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 18:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Viens dérouler ton tais et déployer ta grâce féline dans une atmosphère zen et bienveillant.
Que tu sois novice ou aguerri
Viens dorloter ton corps !
Animée par Solène .
Masmangeas Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine laguinguettedemasmangeas@gmail.com
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English : Guinguette Masmangeas Initiation pilates
L’événement Guinguette Masmangeas Initiation pilates Sardent a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Creuse Sud Ouest
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