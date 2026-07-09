Informations pratiques

Sardent

Guinguette Masmangeas concert Le Grand Zanimo

Masmangeas Sardent Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:00:00

fin : 2026-08-15 22:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Attention, les oreilles !

Le grand Zanimo débarque pour une explosion de funk, de reprises déjantés et de riffs sauvages.

Entre rugissements, meuglements et cuivres en feu, cette fanfare animalière va nous faire groover, chanter, taper du pied et tu repartiras avec des refrains plein tête !

Food truck Pizza Bernardo sur place le temps du concert .

Masmangeas Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine laguinguettedemasmangeas@gmail.com

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English : Guinguette Masmangeas concert Le Grand Zanimo

L’événement Guinguette Masmangeas concert Le Grand Zanimo Sardent a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Creuse Sud Ouest