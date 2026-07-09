Guinguette Masmangeas concert Scream of the Scene Sardent
samedi 22 août 2026 · Sardent
Informations pratiques
Sardent
Guinguette Masmangeas concert Scream of the Scene
Masmangeas Sardent Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:00:00
fin : 2026-08-22 22:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Scream of the Scene est un trio rock énergique.
Le grouêpropose un set mêlant hommages aux grandes légendes du rock comme Deep Purple, Led Zeppelin et Black Sabbath, ainsi que des classiques incontournables
Thaï food truck sur place le temps du concert. .
Masmangeas Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine laguinguettedemasmangeas@gmail.com
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English : Guinguette Masmangeas concert Scream of the Scene
L’événement Guinguette Masmangeas concert Scream of the Scene Sardent a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Creuse Sud Ouest
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