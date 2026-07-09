Informations pratiques

Sardent

Guinguette Masmangeas concert Scream of the Scene

Masmangeas Sardent Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 21:00:00

fin : 2026-08-22 22:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Scream of the Scene est un trio rock énergique.

Le grouêpropose un set mêlant hommages aux grandes légendes du rock comme Deep Purple, Led Zeppelin et Black Sabbath, ainsi que des classiques incontournables

Thaï food truck sur place le temps du concert. .

Masmangeas Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine laguinguettedemasmangeas@gmail.com

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English : Guinguette Masmangeas concert Scream of the Scene

L’événement Guinguette Masmangeas concert Scream of the Scene Sardent a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Creuse Sud Ouest