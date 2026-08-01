Informations pratiques

Nogent

Guinguette mobile à Odival

Rue du nouveau cimetière Nogent Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Tout public

L’Agglomération de Chaumont et Odival, commune associée de Nogent, ont le plaisir de vous informer de la prochaine étape de la Guinguette Mobile sur le territoire.

La Guinguette Mobile, camion vintage itinérant porté par l’Agglomération de Chaumont, parcourt les communes afin de favoriser le lien social et d’animer la vie locale à travers des soirées conviviales, ouvertes à tous et intergénérationnelles.

Au programme de cette soirée

Restauration avec La Baraque à Burgers ;

Barbecue et champagne proposés par le Comité d’Œuvres Sociales ;

Concert avec DJ Empreinte Carbone. .

Rue du nouveau cimetière Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 85 77 mairie@villedenogent52.com

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English :

L’événement Guinguette mobile à Odival Nogent a été mis à jour le 2026-08-10 par Antenne de Chaumont