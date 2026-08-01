Guinguette mobile à Odival Nogent
samedi 22 août 2026 · Nogent
Informations pratiques
Nogent
Guinguette mobile à Odival
Rue du nouveau cimetière Nogent Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Tout public
L’Agglomération de Chaumont et Odival, commune associée de Nogent, ont le plaisir de vous informer de la prochaine étape de la Guinguette Mobile sur le territoire.
La Guinguette Mobile, camion vintage itinérant porté par l’Agglomération de Chaumont, parcourt les communes afin de favoriser le lien social et d’animer la vie locale à travers des soirées conviviales, ouvertes à tous et intergénérationnelles.
Au programme de cette soirée
Restauration avec La Baraque à Burgers ;
Barbecue et champagne proposés par le Comité d’Œuvres Sociales ;
Concert avec DJ Empreinte Carbone. .
Rue du nouveau cimetière Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 85 77 mairie@villedenogent52.com
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English :
L’événement Guinguette mobile à Odival Nogent a été mis à jour le 2026-08-10 par Antenne de Chaumont
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