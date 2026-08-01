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AGENDA · Nogent

Guinguette mobile à Odival Nogent

samedi 22 août 2026 · Nogent

Guinguette mobile à Odival Nogent

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Adresse
Rue du nouveau cimetière
Ville
52800 Nogent
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Nogent

Guinguette mobile à Odival

Rue du nouveau cimetière Nogent Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Tout public
L’Agglomération de Chaumont et Odival, commune associée de Nogent, ont le plaisir de vous informer de la prochaine étape de la Guinguette Mobile sur le territoire.
La Guinguette Mobile, camion vintage itinérant porté par l’Agglomération de Chaumont, parcourt les communes afin de favoriser le lien social et d’animer la vie locale à travers des soirées conviviales, ouvertes à tous et intergénérationnelles.

Au programme de cette soirée
Restauration avec La Baraque à Burgers ;
Barbecue et champagne proposés par le Comité d’Œuvres Sociales ;
Concert avec DJ Empreinte Carbone.   .

Rue du nouveau cimetière Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 85 77  mairie@villedenogent52.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Guinguette mobile à Odival Nogent a été mis à jour le 2026-08-10 par Antenne de Chaumont

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