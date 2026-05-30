ARPL 2026 Le corps augmenté Quand la technologie repousse les frontières du possible Nogent

Informations pratiques

Nogent

ARPL 2026 Le corps augmenté Quand la technologie repousse les frontières du possible

UTT de Nogent Nogent Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05

fin : 2026-10-05

Date(s) :

2026-10-05

Tout public

En partenariat avec le Pôle technologique Sud Champagne, CCI Meuse Haute-Marne et Nogentech

Avec Jean-Marc Popot (CRITT Matériaux Innovation), Benoît Lyautey (COBO4YOU), Lionel Mugnier (Mikroland-Marles) et Gabriel Perez (professeur de philosophie et psychologue du travail).

Modération Patricia Andriot.

Tout public › Durée 1h30 › Réservation indispensable

Et si le corps, même handicapé, n’était pas une limite, mais un point de départ pour innover, réparer et prolonger le mouvement ? Nous explorerons, en croisant les regards, comment les technologies industrielles et médicales redéfinissent aujourd’hui notre rapport au corps et proposent ou imposent un imaginaire renouvelé du corps.

Gabriel Perez analyse le corps non comme un simple objet biologique, mais comme un support psychique et subjectif, vecteur de sens et d’engagement dans l’action. La technologie fait évoluer ce sens et impose un nouvel imaginaire politique issu de cette relation corps, technologie et travail.

Pour illustrer ces propos, Jean-Marc Popot et Lionel Mugnier expliqueront comment la prothèse est conçue, fabriquée et ajustée pour s’intégrer au corps, en s’appuyant sur des matériaux innovants, des procédés de précision et une compréhension fine de la biomécanique. Benoît Lyautey abordera les limites du corps au travail, où contraintes physiques et troubles musculo-squelettiques constituent un enjeu majeur. Comment les exosquelettes et l’ergonomie préservent le corps, accompagnent les gestes professionnels ?

Entre témoignages et expertises, cette rencontre invite à repenser ce que signifie avoir un corps aujourd’hui, et jusqu’où la technologie peut et doit l’accompagner. .

UTT de Nogent Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est

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English :

L’événement ARPL 2026 Le corps augmenté Quand la technologie repousse les frontières du possible Nogent a été mis à jour le 2026-07-22 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne