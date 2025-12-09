Guinguette Replonges
samedi 3 octobre 2026 · Replonges
Informations pratiques
Replonges
Guinguette
Salle Polyvalente Replonges Ain
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:30:00
fin : 2026-10-03 14:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Danse de salon, bachata, madisson, rock, disco… Buvette et gaufres. Olivier BOULARD et son accordéon, accompagné de Jacques BERTILLOD au clavier animent l’après midi.
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Salle Polyvalente Replonges 01750 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 56 28 35 bfalectedereplonges@gmail.com
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English :
Ballroom dancing, bachata, madisson, rock, disco… Refreshment bar and waffles. Olivier BOULARD and his accordion, accompanied by Jacques BERTILLOD on keyboard, entertain you in the afternoon.
L’événement Guinguette Replonges a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
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