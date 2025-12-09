Informations pratiques

Replonges

Guinguette

Salle Polyvalente Replonges Ain

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:30:00

fin : 2026-10-03 14:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Danse de salon, bachata, madisson, rock, disco… Buvette et gaufres. Olivier BOULARD et son accordéon, accompagné de Jacques BERTILLOD au clavier animent l’après midi.

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Salle Polyvalente Replonges 01750 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 56 28 35 bfalectedereplonges@gmail.com

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English :

Ballroom dancing, bachata, madisson, rock, disco… Refreshment bar and waffles. Olivier BOULARD and his accordion, accompanied by Jacques BERTILLOD on keyboard, entertain you in the afternoon.

L’événement Guinguette Replonges a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux