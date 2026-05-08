Guinguette Spectacle folklorique des échassiers Lous cadetouns PARC DE LA PANDELLE Soustons
Guinguette Spectacle folklorique des échassiers Lous cadetouns PARC DE LA PANDELLE Soustons vendredi 8 mai 2026.
Soustons
Guinguette Spectacle folklorique des échassiers Lous cadetouns
PARC DE LA PANDELLE Avenue du Général de Gaulle Soustons Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 18:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Guinguette et spectacle folklorique du groupe d’échassiers lous cadetouns de Soustons
Entrée gratuite
LES CADETOUNS FONT LEUR GUINGUETTE
À l’occasion de nos 70 ans, nous vous donnons rendez-vous le 8 mai à partir de 18h au Parc de La Pandelle à Soustons pour une soirée festive et conviviale !
Au programme une ambiance guinguette comme on les aime, un spectacle gratuit des Lous Cadetouns, de la musique, de quoi boire et se régaler avec food & drink trucks… le tout en pleine nature, sous les guirlandes lumineuses
Entre amis, en famille ou entre voisins, venez partager un moment chaleureux et festif pour marquer cet anniversaire exceptionnel !
Entrée gratuite on vous attend nombreux ! .
PARC DE LA PANDELLE Avenue du Général de Gaulle Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 55 21 45 cadetouns@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Guinguette Spectacle folklorique des échassiers Lous cadetouns
Guinguette and folk show by the Soustons stilt-walkers group lous cadetouns
Free admission
L’événement Guinguette Spectacle folklorique des échassiers Lous cadetouns Soustons a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS
À voir aussi à Soustons (Landes)
- Pas de mode d’emploi mais plein d’astuces à partager: viens papoter parentalité Pôle Enfance Jeunesse et Sports Soustons 12 mai 2026
- Initiation JDR (jeu de rôle) Bar à jeux Les Tuiles Soustons 12 mai 2026
- Atelier parents-enfants (0-3 ans) Jouer avec des éléments naturels Pôle Enfance Jeunesse et Sports Soustons 18 mai 2026
- Soirée Les dépendances: alcool, cannabis,… Salle Résano Soustons 20 mai 2026
- Et si nous parlions de maternage par l’allaitement ? Pôle Enfance Jeunesse et Sports Soustons 21 mai 2026