Guinguette Spectacle folklorique des échassiers Lous cadetouns PARC DE LA PANDELLE Soustons

Soustons

Guinguette Spectacle folklorique des échassiers Lous cadetouns

PARC DE LA PANDELLE Avenue du Général de Gaulle Soustons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 18:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Guinguette et spectacle folklorique du groupe d’échassiers lous cadetouns de Soustons

Entrée gratuite

LES CADETOUNS FONT LEUR GUINGUETTE

À l’occasion de nos 70 ans, nous vous donnons rendez-vous le 8 mai à partir de 18h au Parc de La Pandelle à Soustons pour une soirée festive et conviviale !

Au programme une ambiance guinguette comme on les aime, un spectacle gratuit des Lous Cadetouns, de la musique, de quoi boire et se régaler avec food & drink trucks… le tout en pleine nature, sous les guirlandes lumineuses

Entre amis, en famille ou entre voisins, venez partager un moment chaleureux et festif pour marquer cet anniversaire exceptionnel !

Entrée gratuite on vous attend nombreux ! .

PARC DE LA PANDELLE Avenue du Général de Gaulle Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 55 21 45 cadetouns@gmail.com

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English : Guinguette Spectacle folklorique des échassiers Lous cadetouns

Guinguette and folk show by the Soustons stilt-walkers group lous cadetouns

Free admission

L’événement Guinguette Spectacle folklorique des échassiers Lous cadetouns Soustons a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS