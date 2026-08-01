Guinguette Swing Chinon
samedi 22 août 2026 · Chinon
Informations pratiques
Chinon
Guinguette Swing
Quai Danton Chinon Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Initiation lindy hop et blues le 22 août à la guinguette de Chinon suivie d’un concert swing et d’une soirée danse
Initiation lindy hop et blues le 22 août à la guinguette de Chinon suivie d’un concert swing et d’une soirée danse .
Quai Danton Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 66 08 70 99 goswingchinon@gmail.com
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English :
Lindy Hop and Blues Workshop on August 22 at the Guinguette in Chinon, followed by a swing concert and a dance party
L’événement Guinguette Swing Chinon a été mis à jour le 2026-08-03 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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