Informations pratiques

Chinon

Guinguette Swing

Quai Danton Chinon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Initiation lindy hop et blues le 22 août à la guinguette de Chinon suivie d’un concert swing et d’une soirée danse

Initiation lindy hop et blues le 22 août à la guinguette de Chinon suivie d’un concert swing et d’une soirée danse .

Quai Danton Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 66 08 70 99 goswingchinon@gmail.com

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English :

Lindy Hop and Blues Workshop on August 22 at the Guinguette in Chinon, followed by a swing concert and a dance party

L’événement Guinguette Swing Chinon a été mis à jour le 2026-08-03 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme