Chinon

Spectacle vivant Une reine à Chinon

124 Rue de Saumur Chinon Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-21

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-28

Plongez au cœur de l’Histoire avec Une Reine à Chinon, le grand spectacle vivant son et lumière historique de l’été 2026.

– Escrime médiéval e

– Figures historiques emblématiques

– Une mise en scène immersive portée par des bénévoles passionnés

– Effets son et lumière grandioses

Plongez au cœur de l’Histoire avec Une Reine à Chinon, le grand spectacle vivant son et lumière historique de l’été 2026.

– Escrime médiéval e

– Figures historiques emblématiques

– Une mise en scène immersive portée par des bénévoles passionnés

– Effets son et lumière grandioses 8 .

124 Rue de Saumur Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Plunge into the heart of history with Une Reine à Chinon, the great historical sound and light show of summer 2026.

– Medieval fencing and

– Emblematic historical figures

– Immersive staging by passionate volunteers

– Magnificent sound and light effects

L’événement Spectacle vivant Une reine à Chinon Chinon a été mis à jour le 2026-05-07 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme