Spectacle vivant Une reine à Chinon Chinon
Spectacle vivant Une reine à Chinon Chinon vendredi 21 août 2026.
Chinon
Spectacle vivant Une reine à Chinon
124 Rue de Saumur Chinon Indre-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-21
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-21 2026-08-28
Plongez au cœur de l’Histoire avec Une Reine à Chinon, le grand spectacle vivant son et lumière historique de l’été 2026.
– Escrime médiéval e
– Figures historiques emblématiques
– Une mise en scène immersive portée par des bénévoles passionnés
– Effets son et lumière grandioses
Plongez au cœur de l’Histoire avec Une Reine à Chinon, le grand spectacle vivant son et lumière historique de l’été 2026.
– Escrime médiéval e
– Figures historiques emblématiques
– Une mise en scène immersive portée par des bénévoles passionnés
– Effets son et lumière grandioses 8 .
124 Rue de Saumur Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
Plunge into the heart of history with Une Reine à Chinon, the great historical sound and light show of summer 2026.
– Medieval fencing and
– Emblematic historical figures
– Immersive staging by passionate volunteers
– Magnificent sound and light effects
L’événement Spectacle vivant Une reine à Chinon Chinon a été mis à jour le 2026-05-07 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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