Informations pratiques

Chinon

Festival Voyage en Guitare

VC375 Chinon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Avec le festival Voyages en Guitare, découvrez des styles de musiques issus de différentes cultures en Europe (culture andalouse, tziganes, celtique, balkanique).

Les concerts ont lieu dans différents endroits du Chinonais. (voir programme en visuels)

Avec le festival Voyages en Guitare, découvrez des styles de musiques issus de différentes cultures en Europe (culture andalouse, tziganes, celtique, balkanique).

Les concerts ont lieu dans différents endroits du Chinonais. (voir programme en visuels)

Tous les concerts sont gratuits, sauf ceux du 20/09 et du 21/09. .

VC375 Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 44 34 73 57

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English :

With the Voyages en Guitare festival, discover musical styles from different European cultures (Andalusian, Gypsy, Celtic, Balkan).

Concerts take place in various locations around Chinon. (see visual program)

L’événement Festival Voyage en Guitare Chinon a été mis à jour le 2026-07-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme