Chinon

Spectacle Un monsieur attendait…

Place Saint-Mexme Chinon Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Le Théâtre de l’Ante revient avec appétit au spectacle de cabaret!

Parce que le cabaret est la forme spectaculaire des temps troublés, des époques charnières et des transitions. De la musique et des chansons, des textes de théâtre, un cabaret métaphore du monde, toute à la fois absurde et envoûtant.

Le Théâtre de l’Ante revient avec appétit au spectacle de cabaret !

Parce que le cabaret est la forme spectaculaire des temps troublés, des époques charnières et des transitions. De la musique et des chansons, des textes de théâtre, un cabaret métaphore du monde, toute à la fois absurde et envoûtant, triste ou hilarant. Un cabaret où se mélangent le sentiment désabusé de la condition humaine et la volonté absolue de vivre, de jouer et de chanter ! 8 .

Place Saint-Mexme Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 38 64 64 theatredelante@wanadoo.fr

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English :

The Théâtre de l’Ante is back with a vengeance for cabaret!

Because cabaret is the theatrical form of turbulent times, pivotal eras, and periods of transition. Music and songs, theatrical texts—a cabaret that serves as a metaphor for the world, both absurd and enchanting.

L’événement Spectacle Un monsieur attendait… Chinon a été mis à jour le 2026-06-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme