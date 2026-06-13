Spectacle En chemin par la compagnie Marie Launai Chinon
Spectacle En chemin par la compagnie Marie Launai Chinon vendredi 4 septembre 2026.
Chinon
Spectacle En chemin par la compagnie Marie Launai
Place Saint-Mexme Chinon Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-04
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
La compagnie Marie Launai propose une sortie de résidence de son spectacle En chemin . La représentation sera suivie d’un échange.
La compagnie Marie Launai propose une sortie de résidence de son spectacle En chemin . La représentation sera suivie d’un échange. 5 .
Place Saint-Mexme Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
The Marie Launai Company is presenting a post-residency performance of its show *En chemin*. The performance will be followed by a discussion.
L’événement Spectacle En chemin par la compagnie Marie Launai Chinon a été mis à jour le 2026-06-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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