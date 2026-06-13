Spectacle En chemin par la compagnie Marie Launai Chinon vendredi 4 septembre 2026.

Chinon

Spectacle En chemin par la compagnie Marie Launai

Place Saint-Mexme Chinon Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-04

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

La compagnie Marie Launai propose une sortie de résidence de son spectacle En chemin . La représentation sera suivie d’un échange.

La compagnie Marie Launai propose une sortie de résidence de son spectacle En chemin . La représentation sera suivie d’un échange. 5 .

Place Saint-Mexme Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Marie Launai Company is presenting a post-residency performance of its show *En chemin*. The performance will be followed by a discussion.

L’événement Spectacle En chemin par la compagnie Marie Launai Chinon a été mis à jour le 2026-06-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme