Guinguette Tropicalia – Sunset & Open air tropical vibes ! Les Lionnes / Parvis du Palais de la Porte Dorée Paris
vendredi 17 juillet 2026 · Les Lionnes / Parvis du Palais de la Porte Dorée · Paris
Informations pratiques
Le rendez-vous tropical de l’été à Porte Dorée ! Le soleil se couche, les premiers cocktails arrivent, les basses montent…
Profite d’un magnifique sunset sur la nouvelle terrasse du Palais de la Porte Dorée aka Les Lionnes, retrouve tes amis après le travail, danse sous les palmiers et laisse-toi emporter par une sélection musicale ensoleillée jusqu’à minuit avec Le Bal Tropical de Paname et Groovalizacion DJs.
DJ Sets • Open Air • Sunset • Tropical Vibes
Au programme :
Latin • Caribbean • Afro • Brazil
Reggaeton • Dancehall • Shatta
Samba • Zouk • Salsa • Kompa
Cocktails, food, bonne humeur, coucher de soleil et dancefloor en plein air… tout est réuni pour célébrer l’été dans l’un des plus beaux spots outdoor de Paris.
La nouvelle terrasse du Palais de la Porte Dorée
Viens vivre le sunset, reste pour la fête !
Bienvenue à Guinguette Tropicalia, une soirée DJ Open Air 100% gratuite où l’on voyage des Caraïbes au Brésil, de l’Afrique à l’Amérique latine, dans une ambiance estivale et festive.
Le vendredi 17 juillet 2026
de 19h00 à 23h55
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-17T22:00:00+02:00
fin : 2026-07-18T02:55:00+02:00
Date(s) : 2026-07-17T19:00:00+02:00_2026-07-17T23:55:00+02:00
Les Lionnes / Parvis du Palais de la Porte Dorée 293, avenue Daumesnil 75012 Paris
https://www.facebook.com/baltropicalpaname https://www.facebook.com/baltropicalpaname
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