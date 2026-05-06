Guinguettes au bord de l’eau Le Bourg Saint-Fraimbault
Guinguettes au bord de l’eau Le Bourg Saint-Fraimbault vendredi 26 juin 2026.
Saint-Fraimbault
Guinguettes au bord de l’eau
Le Bourg Buvette du plan d’eau Saint-Fraimbault Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-07-31 23:00:00
Date(s) :
2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31
Les Guinguettes au bord de l’eau reviennent à Saint-Fraimbault !
6 soirées festives pour profiter de l’été en musique, au bord du plan d’eau
Tous les vendredis du 26 juin au 31 juillet de 18h à 23h
Entrée 7 € | Buvette et restauration sur place
Ambiance conviviale garantie, avec une programmation musicale pour tous les goûts !
Au programme
26 juin Manuella & Stéphane
3 juillet Stéphane Fauny
10 juillet Stéphane Mercier
17 juillet Véronique Cadance
24 juillet Yannick Sourdin
31 juillet Jérôme Ortet
Organisées par l’Association des Animations Frambaldéennes, ces guinguettes sont l’occasion parfaite de danser, se retrouver et célébrer l’été en toute simplicité.
Saint-Fraimbault Plan d’eau
Invitez vos amis, partagez l’info, et venez nombreux ! .
Le Bourg Buvette du plan d’eau Saint-Fraimbault 61350 Orne Normandie +33 6 78 62 04 66 animationsframbaldeennes@gmail.com
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English : Guinguettes au bord de l’eau
L’événement Guinguettes au bord de l’eau Saint-Fraimbault a été mis à jour le 2026-05-06 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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