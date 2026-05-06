Guinguettes au bord de l’eau Le Bourg Saint-Fraimbault

Saint-Fraimbault

Guinguettes au bord de l’eau

Le Bourg Buvette du plan d’eau Saint-Fraimbault Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31

Les Guinguettes au bord de l’eau reviennent à Saint-Fraimbault !

6 soirées festives pour profiter de l’été en musique, au bord du plan d’eau

Tous les vendredis du 26 juin au 31 juillet de 18h à 23h

Entrée 7 € | Buvette et restauration sur place

Ambiance conviviale garantie, avec une programmation musicale pour tous les goûts !

Au programme

26 juin Manuella & Stéphane

3 juillet Stéphane Fauny

10 juillet Stéphane Mercier

17 juillet Véronique Cadance

24 juillet Yannick Sourdin

31 juillet Jérôme Ortet

Organisées par l’Association des Animations Frambaldéennes, ces guinguettes sont l’occasion parfaite de danser, se retrouver et célébrer l’été en toute simplicité.

Saint-Fraimbault Plan d’eau

Invitez vos amis, partagez l’info, et venez nombreux ! .

Le Bourg Buvette du plan d’eau Saint-Fraimbault 61350 Orne Normandie +33 6 78 62 04 66 animationsframbaldeennes@gmail.com

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English : Guinguettes au bord de l’eau

L’événement Guinguettes au bord de l’eau Saint-Fraimbault a été mis à jour le 2026-05-06 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne