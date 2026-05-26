Montpellier

GUINGUETTES MOSSON

Avenue de Heidelberg Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27

Cet été, le parc de la Mosson devient un véritable poumon vert au cœur de Montpellier !

Rendez-vous les 13, 20 et 27 juin !

Cet été, le parc de la Mosson devient un véritable poumon vert au cœur de Montpellier !

Rendez-vous les 13, 20 et 27 juin !

Le parc de la Mosson se transforme en lieu de fête de 16h à 22h musique, ateliers créatifs et sportifs, spectacles…

Entrée libre et gratuite

Programmation complète en ligne .

Avenue de Heidelberg Montpellier 34080 Hérault Occitanie

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English :

This summer, Parc de la Mosson becomes a green lung in the heart of Montpellier!

See you on June 13, 20 and 27!

L’événement GUINGUETTES MOSSON Montpellier a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT MONTPELLIER