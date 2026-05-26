GUINGUETTES MOSSON Montpellier
GUINGUETTES MOSSON Montpellier samedi 13 juin 2026.
Montpellier
GUINGUETTES MOSSON
Avenue de Heidelberg Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27
Cet été, le parc de la Mosson devient un véritable poumon vert au cœur de Montpellier !
Rendez-vous les 13, 20 et 27 juin !
Cet été, le parc de la Mosson devient un véritable poumon vert au cœur de Montpellier !
Rendez-vous les 13, 20 et 27 juin !
Le parc de la Mosson se transforme en lieu de fête de 16h à 22h musique, ateliers créatifs et sportifs, spectacles…
Entrée libre et gratuite
Programmation complète en ligne .
Avenue de Heidelberg Montpellier 34080 Hérault Occitanie
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English :
This summer, Parc de la Mosson becomes a green lung in the heart of Montpellier!
See you on June 13, 20 and 27!
L’événement GUINGUETTES MOSSON Montpellier a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT MONTPELLIER
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