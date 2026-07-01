GUINGU’Ô’MOURTIS Boutx
jeudi 16 juillet 2026 · Boutx
Informations pratiques
Boutx
GUINGU’Ô’MOURTIS
LE MOURTIS Boutx Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06
Happy Hour, jeux libres (palets, molki…), restauration, coucher de soleil, musique.
Envie de profiter d’un moment hors du temps en pleine montagne ?
La Guingu’Ô’Mourtis t’accueille pour des soirées conviviales au coucher du soleil, dans une ambiance chaleureuse et festive
Au programme
Yoga en plein air pour démarrer en douceur
Coucher de soleil magique face aux montagnes
Jeux pour tous fléchettes, mölkky et autres
Concert live pour prolonger la soirée à partir de 20h
Le 16: Xavier SELDIR
Le 23: OCEANE
Le 30: Melisse de Rose
Le 06; Arnau
Buvette sur place
Petite restauration
Entre amis, en famille ou en solo, viens partager un moment simple et authentique dans un cadre exceptionnel .
LE MOURTIS Boutx 31440 Haute-Garonne Occitanie avenirmourtis@gmail.com
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English :
Happy Hour, casual games (puck, molki…), food and drinks, sunset, music.
L’événement GUINGU’Ô’MOURTIS Boutx a été mis à jour le 2026-07-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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