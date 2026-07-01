Informations pratiques

Boutx

GUINGU’Ô’MOURTIS

LE MOURTIS Boutx Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06

Happy Hour, jeux libres (palets, molki…), restauration, coucher de soleil, musique.

Envie de profiter d’un moment hors du temps en pleine montagne ?

La Guingu’Ô’Mourtis t’accueille pour des soirées conviviales au coucher du soleil, dans une ambiance chaleureuse et festive

Au programme

Yoga en plein air pour démarrer en douceur

Coucher de soleil magique face aux montagnes

Jeux pour tous fléchettes, mölkky et autres

Concert live pour prolonger la soirée à partir de 20h

Le 16: Xavier SELDIR

Le 23: OCEANE

Le 30: Melisse de Rose

Le 06; Arnau

Buvette sur place

Petite restauration

Entre amis, en famille ou en solo, viens partager un moment simple et authentique dans un cadre exceptionnel .

LE MOURTIS Boutx 31440 Haute-Garonne Occitanie avenirmourtis@gmail.com

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English :

Happy Hour, casual games (puck, molki…), food and drinks, sunset, music.

L’événement GUINGU’Ô’MOURTIS Boutx a été mis à jour le 2026-07-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE