YOG’APÉRO Boutx
jeudi 16 juillet 2026 · Boutx
Informations pratiques
Boutx
YOG’APÉRO
STATION DU MOURTIS Boutx Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13
Profitez d’un moment de relaxation suivi d’un apéro
19h Yoga
20h Apéro
Réservation obligatoire par téléphone. 12 .
STATION DU MOURTIS Boutx 31160 Haute-Garonne Occitanie parallele.association@gmail.com
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English :
Enjoy a moment of relaxation followed by an aperitif
L’événement YOG’APÉRO Boutx a été mis à jour le 2026-06-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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