UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Brest

Guiomar Campos Jennifer Dubreuil Houthemann Déroutes du Geste Le Mac Orlan Brest

mardi 24 novembre 2026 · Le Mac Orlan · Brest

Informations pratiques

Début
mardi 24 novembre 2026
Fin
mardi 24 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Le Mac Orlan
Adresse
65 Rue de la Porte
Ville
29200 Brest
Département
Finistère
Tarif

Brest

Guiomar Campos Jennifer Dubreuil Houthemann Déroutes du Geste

Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-24 20:00:00
fin : 2026-11-24 21:15:00

Date(s) :
2026-11-24

Lavandière, ardoisier, forgeron… Et si les gestes du travail gardaient en eux des histoires oubliées ? Mêlant images, musique et danse, ce spectacle leur redonne vie.

À partir d’archives de la Cinémathèque de Bretagne, Déroutes du Geste explorent des pratiques en voie de disparition.
De la terre à la mer, du quotidien domestique aux métiers transformés, ces mouvements ressurgissent, porteurs d’une mémoire sensible. Guiomar Campos et Jennifer Dubreuil‑Houthemann composent une matière chorégraphique où les corps rejouent et réinventent ces savoir‑faire. Peu à peu se dessine un paysage en mouvement, faisant émerger une présence vivante, intime et collective. Dans cette traversée poétique, le corps devient à la fois trace du passé et invention.

Informations pratiques
Durée 1h15 estimée.
Réservation fortement recommandée, en ligne ou à la billetterie du Quartz.   .

Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Guiomar Campos Jennifer Dubreuil Houthemann Déroutes du Geste Brest a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

À voir aussi à Brest (Finistère)