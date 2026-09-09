Guiomar Campos Jennifer Dubreuil Houthemann Déroutes du Geste Le Mac Orlan Brest
mardi 24 novembre 2026 · Le Mac Orlan · Brest
Informations pratiques
Brest
Guiomar Campos Jennifer Dubreuil Houthemann Déroutes du Geste
Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-24 20:00:00
fin : 2026-11-24 21:15:00
Date(s) :
2026-11-24
Lavandière, ardoisier, forgeron… Et si les gestes du travail gardaient en eux des histoires oubliées ? Mêlant images, musique et danse, ce spectacle leur redonne vie.
À partir d’archives de la Cinémathèque de Bretagne, Déroutes du Geste explorent des pratiques en voie de disparition.
De la terre à la mer, du quotidien domestique aux métiers transformés, ces mouvements ressurgissent, porteurs d’une mémoire sensible. Guiomar Campos et Jennifer Dubreuil‑Houthemann composent une matière chorégraphique où les corps rejouent et réinventent ces savoir‑faire. Peu à peu se dessine un paysage en mouvement, faisant émerger une présence vivante, intime et collective. Dans cette traversée poétique, le corps devient à la fois trace du passé et invention.
Informations pratiques
Durée 1h15 estimée.
Réservation fortement recommandée, en ligne ou à la billetterie du Quartz. .
Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00
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English :
L’événement Guiomar Campos Jennifer Dubreuil Houthemann Déroutes du Geste Brest a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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