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GUITAR NIGHT PROJECT LA POUDRIERE Belfort

GUITAR NIGHT PROJECT LA POUDRIERE Belfort

GUITAR NIGHT PROJECT LA POUDRIERE Belfort samedi 26 septembre 2026.

Lieu : LA POUDRIERE

Adresse : PARKING DE L'ARSENAL

Ville : 90000 Belfort

Département : 90

Début : 2026-09-26

Fin : 2026-09-26

Heure de début : 20:00

GUITAR NIGHT PROJECT Début : 2026-09-26 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LA POUDRIERE PARKING DE L’ARSENAL 90000 Belfort 90

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