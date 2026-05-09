Guitare en scène 18 juillet Bonus Day Stade des Burgondes Saint-Julien-en-Genevois

Saint-Julien-en-Genevois

Guitare en scène 18 juillet Bonus Day

Stade des Burgondes Avenue Napoleon III Saint-Julien-en-Genevois Haute-Savoie

Tarif : 63 – 63 – 76 EUR

Place en gradin (non numéroté) 63 euros

Place debout 76 euros

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 17:30:00

fin : 2026-07-18 01:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Concerts du 18 juillet du festival guitare en scène, ouverture des portes 17h30

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Stade des Burgondes Avenue Napoleon III Saint-Julien-en-Genevois 74160 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 38 52 51 info@guitare-en-scene.com

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English :

Guitar en scène concerts on July 18, doors open at 5:30 p.m

L’événement Guitare en scène 18 juillet Bonus Day Saint-Julien-en-Genevois a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme des Monts du Genevois