Guitare en scène 18 juillet Bonus Day Stade des Burgondes Saint-Julien-en-Genevois
Guitare en scène 18 juillet Bonus Day Stade des Burgondes Saint-Julien-en-Genevois samedi 18 juillet 2026.
Saint-Julien-en-Genevois
Guitare en scène 18 juillet Bonus Day
Stade des Burgondes Avenue Napoleon III Saint-Julien-en-Genevois Haute-Savoie
Tarif : 63 – 63 – 76 EUR
Place en gradin (non numéroté) 63 euros
Place debout 76 euros
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 17:30:00
fin : 2026-07-18 01:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Concerts du 18 juillet du festival guitare en scène, ouverture des portes 17h30
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Stade des Burgondes Avenue Napoleon III Saint-Julien-en-Genevois 74160 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 38 52 51 info@guitare-en-scene.com
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English :
Guitar en scène concerts on July 18, doors open at 5:30 p.m
L’événement Guitare en scène 18 juillet Bonus Day Saint-Julien-en-Genevois a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme des Monts du Genevois
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