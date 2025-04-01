GURU THE ARTS HUB • MONDIAL FOLK Salle Étoile de Jade Saint-Brevin-les-Pins
GURU THE ARTS HUB • MONDIAL FOLK Salle Étoile de Jade Saint-Brevin-les-Pins mardi 18 août 2026.
Saint-Brevin-les-Pins
GURU THE ARTS HUB • MONDIAL FOLK
Salle Étoile de Jade Av. Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Compagnie : Mondial Folk
Spectacle : GURU The Arts Hub
Durée 1h30
Tout public
Salle étoile de Jade
Gratuit, réservation obligatoire
→ Danses classiques et folkloriques indiennes
Un voyage sensoriel au cœur des traditions indiennes à travers danse, musique et théâtre. .
Salle Étoile de Jade Av. Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 44 44 ot@tourisme-saint-brevin.fr
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English :
L’événement GURU THE ARTS HUB • MONDIAL FOLK Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin
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