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GURU THE ARTS HUB • MONDIAL FOLK Salle Étoile de Jade Saint-Brevin-les-Pins

GURU THE ARTS HUB • MONDIAL FOLK Salle Étoile de Jade Saint-Brevin-les-Pins mardi 18 août 2026.

Lieu : Salle Étoile de Jade

Adresse : Av. Georges Brassens

Ville : 44250 Saint-Brevin-les-Pins

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Saint-Brevin-les-Pins

GURU THE ARTS HUB • MONDIAL FOLK

Salle Étoile de Jade Av. Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:00:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Compagnie : Mondial Folk
Spectacle : GURU The Arts Hub
Durée 1h30
Tout public
Salle étoile de Jade
Gratuit, réservation obligatoire
 
→ Danses classiques et folkloriques indiennes
Un voyage sensoriel au cœur des traditions indiennes à travers danse, musique et théâtre.   .

Salle Étoile de Jade Av. Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 44 44  ot@tourisme-saint-brevin.fr

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English :

L’événement GURU THE ARTS HUB • MONDIAL FOLK Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin

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