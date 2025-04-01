GURU THE ARTS HUB • MONDIAL FOLK Salle Étoile de Jade Saint-Brevin-les-Pins mardi 18 août 2026.

Saint-Brevin-les-Pins

GURU THE ARTS HUB • MONDIAL FOLK

Salle Étoile de Jade Av. Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 21:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Compagnie : Mondial Folk

Spectacle : GURU The Arts Hub

Durée 1h30

Tout public

Salle étoile de Jade

Gratuit, réservation obligatoire



→ Danses classiques et folkloriques indiennes

Un voyage sensoriel au cœur des traditions indiennes à travers danse, musique et théâtre. .

Salle Étoile de Jade Av. Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 44 44 ot@tourisme-saint-brevin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement GURU THE ARTS HUB • MONDIAL FOLK Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin