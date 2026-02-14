Gus Illusionniste – Givré, Le Pin Galant, Mérignac

Gus Illusionniste – Givré Mercredi 7 avril 2027, 20h00 Le Pin Galant Gironde

Cat 2 : 36€ / Cat 1 : 43€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-07T20:00:00+02:00 – 2027-04-07T22:00:00+02:00

Fin : 2027-04-07T20:00:00+02:00 – 2027-04-07T22:00:00+02:00

Avec ce nouveau spectacle, Gus voit les choses en grand !

Ses nouvelles illusions, encore plus spectaculaires vous feront voyager jusqu’en haute montagne.

Gus garde le côté poétique et interactif qu’on lui connaît mais cette fois-ci en poussant le curseur de l’humour encore plus loin, avec un seul objectif : vous montrer qu’il est complètement « GIVRÉ » !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/22/le_pin_galant/gus_illusionniste »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Avec ce nouveau spectacle, Gus voit les choses en grand ! Gus Illusioniste